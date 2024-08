La Lega porta in Molise 300mila euro per la videosorveglianza

TERMOLI. Sicurezza: Marone, grazie a Lega circa 300mila euro per videosorveglianza in Molise

“Grazie al puntuale lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, in arrivo in Molise circa 300 mila euro dedicati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza in diversi comuni. Con l’erogazione da parte del Viminale di questi fondi, si garantisce più sicurezza e maggiori tutele alle nostre comunità. Si tratta di un fondamentale strumento di contrasto alla criminalità, al degrado e di deterrenza, un segnale di grande attenzione alle esigenze dei molisani. La Lega al governo dà risposte concrete a tutela dei nostri territori e continuerà a farsi interprete della richiesta di sicurezza dei cittadini e degli amministratori locali”.

Lo afferma in una nota il segretario della Lega Molise Michele Marone.