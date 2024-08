Confronto Regione-Rixi anche su altre questioni urgenti molisane

TERMOLI. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con il Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante, e con l'Assessore Michele Marone, ha preso parte, alle Isole Tremiti, alla cerimonia di elevazione della Delegazione di spiaggia ad Ufficio Locale Marittimo delle Isole Tremiti, su invito del Capo del Compartimento di Termoli, C.F. (CP) Giuseppe Panico.

Alla cerimonia presente il vice-Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Edoardo Rixi.

"La riorganizzazione di alcuni uffici marittimi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lo scopo di dotare i rispettivi territori di presidi più stabili, al fine di gestire al meglio le attività istituzionali, consentendo una più incisiva azione di controllo delle rispettive aree marine", ha affermato Roberti.

"La Regione Molise è strettamente legata alle Isole Tremiti - il commento del Presidente Francesco Roberti - Con le istituzioni territoriali isolane c'è, da parte nostra, a tutti i livelli, un rapporto di proficua collaborazione e intesa".

"Ho avuto modo di confrontarmi con il vice-Ministro Edoardo Rixi per alcune questioni relative ai progetti infrastrutturali del territorio molisano e ai trasporti in regione. Da parte del vice-Ministro massima apertura per le istanze che arrivano dalla Regione Molise. Presto, a Roma, un confronto sulle tante criticità legate al trasporto ferroviario, al fine di migliorare il servizio in favore dell'utenza".