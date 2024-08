«Migliora lo spazzamento nelle zone più centrali della città»

TERMOLI. Questa mattina una squadra di operatori della Rieco Sud ha effettuato il servizio di spazzamento e lavaggio generale delle strade del centro città con una spazzatrice più piccola, idonea a poter operare all’interno di vie e strade più strette da raggiungere. Durante il servizio, a supporto, è stato utilizzato anche un automezzo cisterna per il lavaggio manuale delle vie interessate. Un intervento, quello di questa mattina, necessario e utile in questo periodo di grandi eventi e movida estiva che porta una grande affluenza di turisti e visitatori nella cittadina termolese. L’obiettivo è quello di mantenere e migliorare il decoro e l’igiene urbana in molte zone del centro cittadino, implementando le aree interessate in modo da garantire una più completa copertura della città.

“Continua l’opera di miglioramento dei servizi e della vivibilità cittadina messa in campo dall’amministrazione comunale nei vari settori della vita quotidiana pubblica. In particolare in questo caso si interviene sul decoro e sulla pulizia di strade. Il Comune di Termoli ha avviato un ambizioso intervento di pulizia straordinaria delle vie del centro città, con l'obiettivo di restituire ai cittadini e ai visitatori un ambiente urbano più pulito, sicuro e accogliente. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella gestione e nella cura del territorio, dimostrando la volontà dell'amministrazione comunale di investire risorse e energie per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. L'intervento di pulizia straordinaria ha coinvolto operatori e un mezzo idoneo intervenendo anche nelle vie più strette del centro città, per una pulizia più accurata”, spiega l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola.

Questa nuova iniziativa in campo ambientale, che interessa la pulizia e la cura del territorio, si affianca al lavoro costante e quotidiano degli operatori e alla cura e disciplina di moltissimi cittadini che contribuiscono costantemente con una corretta raccolta differenziata rispettando l’ambiente che li circonda.

Galleria fotografica