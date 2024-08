Grande schermo e Fiamme Gialle, la proiezione con la Guardia di Finanza

CASACALENDA. Nella serata di ieri, giovedì 8 agosto 2024, a Casacalenda, nell’ambito delle iniziative connesse alla celebrazione per il 250° Anniversario della fondazione del Corpo, il Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza ha partecipato alla 22esima edizione della rassegna cinematografica “Molise Cinema” con la proiezione del film “I Tartassati”, celebre pellicola del passato interpretata dalla coppia di attori Totò-Aldo Fabrizi che si inserisce sul sempre attuale rapporto “Fisco/contribuente”.

La scelta del film non è stata causale, ma dettata dalla volontà di raccontare, in chiave ironica, la contrapposizione tra “controllore” e “controllato”, evidenziando, allora come oggi, l’immagine del Corpo quale istituzione trasparente, affidabile e vicina ai cittadini, aperta a mostrare il suo lato umano più autentico. L’evento, alla presenza del Comandante Regionale, Gen. B. Luca Cervi, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose della Regione, di numerosi ospiti, nonché di una rappresentanza di Militari in servizio ed in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. La proiezione del film, inserito nel programma degli eventi speciali del Festival, è stata presentata dal Generale Cervi e dal giornalista Raffaele Rivieccio, curatore delle retrospettive della manifestazione, ed è stata preceduta da un talk dal titolo “La Guardia di Finanza al cinema e in tv”, con l’intervento del Col. (Ris.) Gerardo Severino, già Direttore del Museo Storico del Corpo e autore del libro “La Guardia di Finanza nel cinema e nelle fiction tv”, incentrato sulla presenza delle Fiamme Gialle sul “grande schermo” e sul richiamo al ruolo del Corpo nel contrasto alle forme di illegalità a danno dei diritti di proprietà intellettuale, materia che costituisce un’attività illecita estremamente lucrativa per le organizzazioni criminali con conseguenti danni per l’economia legale e gli operatori onesti.

Per l’occasione, è stata allestita una mostra multimediale sulla storia del Corpo, con l’ausilio di totem dotati di lettori QR code e NFC attraverso i quali i visitatori hanno avuto la possibilità di percorrere la successione cronologica dei momenti e degli eventi più significativi che hanno marcato la storia del Corpo, partendo dal 1774, anno d’istituzione della Legione Truppe Leggere del Regno di Sardegna, primo esempio italiano di Corpo concepito per la vigilanza militare e doganale ai confini, per arrivare fino alla moderna e versatile polizia economico-finanziaria odierna. Infine è stato predisposto uno stand espositivo promozionale che ha avuto l’obiettivo di creare un’occasione di incontro per illustrare le specialità nonché la mission del Corpo sempre più all’avanguardia, attento ai temi della sostenibilità e partecipe ai processi di transizione ecologica, al servizio delle persone, per la difesa della legalità economico-finanziaria, fondamentale presupposto per la crescita, lo sviluppo e il benessere del Paese.

