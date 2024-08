La visita dell'ammiraglio Carlone alla Capitaneria di Porto

TERMOLI. Nella giornata odierna, il comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto–Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Termoli ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Il comandante Generale, accompagnato dal Direttore marittimo dell’Abruzzo, del Molise e dell’Arcipelago delle Isole Tremiti – Capitano di Vascello Fabrizio Giovannone, è stato accolto dai titolari dei titolari degli Uffici periferici - Capitano di Fregata Giuseppe Panico Comandante della Capitaneria di Termoli, e Tenente di Vascello Stefano Varone Titolare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

L’ammiraglio Carlone ha avuto modo di incontrare, in assemblea, il personale militare e civile in forza ai comandi dipendenti, esprimendo il proprio plauso per l’encomiabile e professionale impegno nei porti e territori sensibili ed impegnativi.

Ha voluto altresì evidenziare l’importante contributo degli Uffici periferici che ogni giorno sono a stretto contatto con il territorio costiero garantendo quel necessario supporto all’utenza e rappresentando la prima interfaccia alla quale gli utenti del mare si rivolgono.

Le visite sono proseguite con gli incontri con le autorità locali ed il tradizionale scambio di crest accompagnato dalla firma del libro d’onore della Capitaneria di porto di Termoli e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

Galleria fotografica