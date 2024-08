Da sabato fruibile il nuovo skatepark in via Firenze

TERMOLI. L’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Miele comunica che da domani sarà fruibile il nuovo skatepark “Ollive Park” che è stato realizzato in via Firenze. Ancora qualche lavoro da ultimare nella zona dei parcheggi dove sono stati individuati gli spazi per la piantumazione di dieci alberi e poi l’intera area sarà completata secondo il progetto iniziale.

L’inaugurazione del nuovo skatepark si terrà invece il prossimo 29 agosto. Una struttura molto richiesta dai giovani del posto che amano questa disciplina che attira sempre più persone.

Nell’area voluta dall’amministrazione comunale si trovano, oltre alle rampe dello skatepark, giochi per bambini ed un percorso da effettuare tra gli ulivi.

Da qui il nome dello skatepark in “Ollive Park”, “Ollie” ovvero il trick con cui lo skater preme il tail, coda della tavola da skate, per sollevare il nose, testa della tavola da skate, che è stata una vera e propria rivoluzione nello skate e poi perché la struttura di Via Firenze è stata realizzata a ridosso di un campo di ulivi.

Galleria fotografica