Interventi di manutenzione diffusa tra periferie e lungomare Nord

TERMOLI. Interventi di manutenzione diffusa compiuti dall'assessorato ai Lavori pubblici di Termoli in questa prima decade del mese di agosto, su impulso dell'assessore Enrico Miele, attraverso il personale del Comune. Si tratta di azioni che vanno a incidere nel nostro quotidiano, per risolvere disagi piccoli o più significativi, ma su cui comunque era necessario mettere mano.

Tra gli "accorgimenti" realizzati, come mostrano le foto, sistemazione di una griglia in via Volturno e via D'Ovidio, di tombini e pozzetti in via degli Abeti e sempre in via Volturno, marciapiedi sul lungomare Nord, per finire con la riparazione della passerella vicino al Sunset.

Galleria fotografica