CAMPOBASSO. Il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico celebra i suoi primi 70 anni.

Nelle nostre cronache, l'ultima di ieri, siamo soliti riferire degli interventi di soccorsi in casi di emergenza assoluta, con persone smarrite o ferite nei luoghi impervi.

Nel 2024, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico celebra il 70° anniversario dalla sua fondazione.

Un traguardo significativo che il Corpo Nazionale desidera condividere e festeggiare attraverso una serie di eventi celebrativi su tutto il territorio nazionale, ricordando a tutti che, anche con il passare del tempo, “l'obiettivo rimane sempre lo stesso: esserci, da 70 anni”.

Il Servizio Regionale Molise del Corpo Nazionale celebrerà questa importante ricorrenza in riva al lago di Castel San Vincenzo, oggi, sabato 10 agosto 2024, a partire dalle ore 17.

L’evento sarà articolato in un mini tour tra le postazioni informative allestite presso il camping Oasi Le Mainarde.

Sarà possibile conoscere tutte le attrezzature utilizzate nei soccorsi in montagna, il Centro di Coordinamento Mobile e le modalità di gestione delle chiamate di soccorso tramite l'app Georesq. Inoltre, verranno presentate le più moderne tecnologie e unità per la gestione del soccorso in ambiente montano impervio e ostile, con la presenza anche delle due unità cinofile, una da ricerca molecolare, l'altra da ricerca di superficie e valanga, in forze al Servizio regionale Cnsas Molise.