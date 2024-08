Città invisibile chiude nella settimana di Ferragosto: riapre il 19 agosto

TERMOLI. Si ferma per una settimana l'attività della "Città invisibile", quella di Ferragosto.

«Ci prendiamo una settimana di riposo dalle attività che ci impegnano durante tutto l’anno: nella settimana di ferragosto il centro di via delle acacie 4 sarà chiuso e riaprirà lunedì 19 agosto.

Approfittiamo della pausa per ricaricarci da un lavoro tanto faticoso quanto bello. Ne approfittiamo, però, anche per condividere qui qualche dato e qualche riflessione: da agosto 2022 a luglio 2024 (24 mesi) 165 persone, donne e uomini senza dimora e altre persone adulte gravemente emarginate, hanno usufruito dei servizi del centro a bassa soglia la Città Invisibile. Noi pensiamo che queste persone debbano essere in cima agli interessi della città, di chi la vive e di chi la amministra. E ci adoperiamo da anni in questa direzione: ad esempio, in particolare grazie alla missione 5 del Pnrr, dal gennaio 2024 si sta sperimentando anche in Molise, con il coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, l’approccio Housing First: al momento a Termoli 12 persone sono passate dalla strada alla casa.

Anche a Campobasso e Isernia ci si sta adoperando in questa direzione, e nei prossimi tempi altri piccoli comuni potranno ospitare persone e famiglie in difficoltà. Per noi questi progetti sono fonte di grande gioia. E anche se le difficoltà e le criticità non mancano, sapere e sperimentare che è possibile costruire alternative ad una società che esclude, ghettizza e marginalizza ci spinge a continuare il lavoro in questa direzione, “ostinata e contraria”, dandoci la forza di resistere alle molte barbarie contemporanee e la speranza concreta di un altro mondo possibile».