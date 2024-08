Niente fuochi di Ferragosto alle Isole Tremiti, parere negativo dell'Ente Parco

ISOLE TREMITI. Nessuno spettacolo pirotecnico sull’Isola del Cretaccio concluderà le celebrazioni in onore alla Vergine dell’Assunta o Madonna del Mare, in programma il prossimo 15 agosto.

Lo comunica "con grande rammarico" la sindaca Annalisa Lisci: "Da sempre lo spettacolo pirotecnico accompagna la nostra Festa Patronale del 15 agosto", spiega. Ma quest'anno, "l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha espresso parere negativo, e di conseguenza tutti gli altri enti, alla realizzazione di una tradizione popolare continuando ad essere distante dagli usi che riguardano la popolazione che lo vive".

"Nonostante le feste Patronali rappresentino un inestimabile patrimonio culturale e di identità locale, ancora una volta ci troviamo costretti da leggi e vincoli che, più che tutelare e proteggere, soffocano la volontà di una cittadinanza che vuole vivere il territorio. Siamo fermamente convinti che la gestione del territorio debba tornare ad essere prerogativa dell'Amministrazione locale e dunque dei suoi cittadini; non può e non deve essere delegata ad altri, che puntualmente calpestano i nostri più sacrosanti diritti, in nome di aride e incomprensibili norme", conclude.

IL PROGRAMMA

Giovedì prossimo, giorno di Ferragosto, dal molo di San Domino partiranno le imbarcazioni con a bordo i fedeli che vanno a raggiungere la loro patrona sull’Isola di San Nicola. "Il simulacro della Madonna, custodito nell’Abbazia dell'Isola Madre, viene portato in processione per le vie dell’abitato (ore 18.15) e poi, giunto sul molo (ore 18.30), trasferito su un’imbarcazione con a bordo il sindaco, autorità civili e militari a cui fanno seguito altri natanti in corteo", informa il gruppo Riserva Marina Isole Tremiti. "Poi la celebrazione della messa in mare (ore 19) e la tradizionale corona di fiori buttata nelle acque dell’arcipelago. Alle ore 20, il rientro a San Domino, la processione e l’esposizione in piazza del Simulacro della Vergine. Il16 agosto, ore 18.30. processione da San Domino per ìl rientro della statua alla Chiesa abbaziale di San Nicola".