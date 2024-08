Celebrati i 70 anni del Soccorso Alpino in Molise

CAMPOBASSO. Celebrati in Molise i 70 anni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dal Servizio regionale Molise.

In occasione del 70° anniversario dalla sua fondazione - che si celebra nel 2024 - il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha desiderato condividere e festeggiare tale significativo traguardo, attraverso una serie di eventi celebrativi su tutto il territorio nazionale, ricordando a tutti che, anche con il passare del tempo, “l'obiettivo rimane sempre lo stesso: esserci, da 70 anni”.

Il Servizio Regionale Molise del Corpo Nazionale ha reso omaggio a questa importante ricorrenza, ieri 10 agosto 2024, in riva al lago di Castel San Vincenzo, luogo di particolare pregio naturalistico e ad alta vocazione turistica, con un evento articolato in postazioni tematiche allestite presso il camping Oasi Le Mainarde, mediante le quali è stato possibile mostrare tutte le attrezzature utilizzate nei soccorsi in montagna, il Centro di Coordinamento Mobile e le modalità di gestione delle chiamate di soccorso tramite l'app Georesq. Sono state illustrate, inoltre, le più moderne tecnologie e unità per la gestione del soccorso in ambiente montano impervio e ostile, con la presenza anche delle due unità cinofile, una da ricerca molecolare, l'altra da ricerca di superficie e valanga, in forze al Servizio regionale Cnsas Molise.

Il Servizio Regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico desidera ringraziare tutti i rappresentanti delle Istituzioni che hanno reso omaggio, con la loro presenza all’evento, ai 70 anni del Corpo Nazionale. Desideriamo ringraziare anche le numerose persone che hanno partecipato e voluto condividere con noi questa importante giornata celebrativa.

