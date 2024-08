Cani di salvataggio in azione sulla spiaggia di Campomarino lido

CAMPOMARINO. Una manifestazione molto seguita, con una grande partecipazione di bambini e adulti, quella che si é svolta nella seconda domenica di agosto a Campomarino presso il lido MiraMare.

Grandi protagonisti sono stati i cani di salvataggio della Sics (Società Italiani Cani di Salvataggio) che, insieme agli operatori, hanno dato vita ad una serie di dimostrazioni sulle modalità di salvamento in mare, sensibilizzando i presenti anche sul tema della sicurezza e della tutela marina.

La giornata ha preso il via alle ore 10 con un servizio di pattugliamento spiaggia sul litorale per poi passare alle dimostrazioni in acqua e sulla spiaggia.

L'evento ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale: "la sicurezza in mare é un tema molto importante che teniamo a valorizzare - ha spiegato il consigliere Luciano Di Marco - e per questo motivo abbiamo deciso di appoggiare questo evento attraverso la nostra fattiva partecipazione. L'importanza della presenza in spiaggia dei cani di salvataggio viene spesso sottovalutata e per questo motivo sarà importante continuare in una campagna di sensibilizzazione in tal senso. Ringraziamo il lido Miramare per la disponibilità, la Lifeguard, la Sics e la capitaneria di porto di Termoli, fondamentali per la buona riuscita dell'evento".

Presente insieme a Luciano Di Marco anche il consigliere con delega alle politiche per la disabilità Francesco Colitti.

La dimostrazione, infatti, si é estesa anche alla vicina Spiaggia Abile, la zona attrezzata al fine di garantire l'inclusività in mare.

Galleria fotografica