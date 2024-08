Svago ai turisti nel rispetto delle regole, musica permessa fino all'1: un'ora in più

TERMOLI. Chi rispetta la diffusione sonora che deve cessare a mezzanotte? Si parte da questo assunto per capire la ratio della delibera di Giunta con cui l’amministrazione Balice ha uniformato in centro, fino a metà settembre il limite già imposto per il resto del territorio comunale, magari nell’auspicio che all’1, con un’ora in più… non si sfori più.

Nel corso dell'anno, soprattutto durante il periodo estivo, soggetti diversi (privati, gruppi, associazioni, pubblici esercizi, ecc.) propongono eventi, manifestazioni, attività di intrattenimento e spettacolo, che presuppongono l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale con finalità di tipo culturale e turistico ricettivo e di intrattenimento.

Il Piano di zonizzazione acustica comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 7/06/2013, all'art.12 prevede che tutte le attività nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale (ad eccezione di apparecchi radiofonici e televisivi), sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga secondo le modalità previste il Piano di zonizzazione acustica comunale nell'art.14 prevede che lo svolgimento delle attività in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle 9 alle 24.

Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari e durata difformi può essere autorizzato previa delibera di giunta comunale che esprima parere favorevole e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Vista la necessità di tutelare la salute e la tranquillità di residenti e turisti e di limitare quindi l’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni; che, tuttavia, con particolare riferimento al periodo estivo, tale esigenza va contemperata con quella di offrire momenti di svago e di intrattenimento sia ai cittadini che, a maggior ragione, agli ospiti della nostra città, nei limiti, in ogni caso, dei diritti costituzionalmente garantiti. Entrambe tali esigenze vanno contemperate alla giusta tutela e alla legittima aspirazione derivante dalle aspettative economiche e lavorative, degli esercenti proponenti l'offerta turistico-ricreativa della nostra città, si estende sul Piano di zonizzazione acustica comunale, nel periodo estivo dal 1 luglio al 15 settembre di ogni anno, il limite di orario previsto per lo svolgimento delle attività in deroga alle ore 1, previa regolare istanza al Suap secondo le procedure già previste e regolamentate.