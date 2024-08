Incendio del Castello, obblighi e divieti

TERMOLI. Spettacolo pirotecnico in occasione della festa del mare “Incendio del Castello”.

Il capitano di fregata rende noto che il giorno e nell’ora sotto indicata, presso il litorale nord di Termoli e precisamente lunga la cinta muraria del borgo antico, il tratto di spiaggia libera antistante e il relativo specchio acqueo, così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico di seguito, avrà luogo l’accensione di fuochi pirotecnici da parte della società “ROSA Michele Antonio” in onore della Festa del Mare “Incendio del Castello”, secondo le prescrizioni di cui alle autorizzazioni in preambolo citate:

➢ giorno 15 agosto 2024: dalle ore 23.55 alle ore 02.00 del 16 agosto 2024;





Interdizione dello specchio acqueo per accensione dei fuochi

Lo specchio acqueo interessato alla manifestazione di cui RENDE NOTO compreso tra il lido Cala Sveva e la diga Foranea posta in prossimità del depuratore comunale, per un raggio non inferiore a 400 mt. dalla zona di sparo, nel seguente periodo:

dal giorno 15 agosto 2024 dalle ore 09.00 alle ore 02.00 del giorno 16 agosto 2024 e comunque fino al termine della manifestazione pirotecnica e delle operazioni di bonifica dell’area interessata dallo spettacolo pirotecnico,

è vietato:

▪ navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

▪ transitare e sostare nell’area interessata dal posizionamento dei mortai, debitamente delimitata dal responsabile dello spettacolo;

▪ praticare la balneazione e comunque accedervi,

▪ effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

▪ svolgere attività di pesca di qualunque natura;

▪ effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;

▪ svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente;

le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione nonché valutare l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo.