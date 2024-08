Firmati i decreti di concessione degli aiuti ai frantoi molisani

CAMPOBASSO. Facendo seguito alla determinazione dirigenziale n.2948 del 30.05.2024 che approvava l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili al sostegno a valere sul PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione sul settore agricolo e alimentare – Sottomisura “Ammodernamento frantoi oleari”, questa mattina, presso la sede dell’Assessorato regionale alle Politiche Agricole, sono stati sottoscritti i relativi disciplinari di concessione di cui beneficeranno 18 aziende molisane. Con la firma dei disciplinari di concessione, la Regione Molise ha dato avvio alla fase di realizzazione degli investimenti per l’ammodernamento dei frantoi oleari per un ammontare di investimenti complessivi di oltre 2,6 milioni di euro ed un contributo concesso di oltre 1,6 milioni di euro.

Tutti gli investimenti seguiranno il principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH), cioè non dovranno portare a un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali.

L’aiuto è stato concesso nella forma di contributo in conto capitale. L’aliquota di contributo applicata è pari al 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili. Nel caso di imprese condotte da giovani agricoltori tale aliquota è stata aumentata all’80%. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari ad euro 120.000.

“La concessione di contributi a fondo perduto -ha dichiarato l’Assessore Salvatore Micone- come ausilio importante per favorire la sostituzione o l’ammodernamento dei frantoi esistenti attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie capaci di migliorare il rendimento aziendale ed anche in termini di impatto ambientale dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva, oltre per garantire una sempre più elevata qualità degli olii, la salute alimentare del consumatore ed il generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia”.