Tre nuove ambulanze al servizio della comunità: la benedizione alla Misericordia di Termoli

La benedizione delle nuove ambulanze alla Misericordia

TERMOLI. Oltre 20 interventi garantiti alla collettività ogni giorno, quelli compiuti dalla Misericordia di Termoli, confraternita che da 32 anni (compiuti il 26 giugno scorso, la Confraternita della Misericordia di Termoli è un punto di riferimento importante per la comunità termolese e del basso Molise.





Servizi socio-assistenziali, protezione civile, colonne mobili che viaggiano raggiungendo luoghi per sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali e soprattutto il servizio del 118, coperto in più postazioni sulla costa e non solo. Per questo, aderendo a una domanda sempre più ampia, in via Biferno sono state benedette e inaugurate le tre nuove ambulanze.





Una cerimonia sobria ma significativa, col Governatore onorario Romeo Faletra, con Pasqualino Arcari e Riccardo Rampa, oltre a tutti i volontari e i componenti del magistrato (il direttivo), il sindaco Nico Balice, l’assessore regionale Michele Marone, Arma dei Carabinieri, il comandante della Polizia locale Pietro Cappella e i due pilastri che affiancano Faletra, Padre Enzo Ronzitti ed Elda Della Fazia.





Emozione sul volto dei tanti angeli azzurri, coloro a stretto contatto con la collettività, nell'espletamento dei vari servizi.





Una realtà importante, che d'estate è anche funzionale all'assistenza delle tante manifestazioni pubbliche, così come realizza l'accoglienza dei senza dimora con progetto Isola Felice, in sinergia col Comune di Termoli.





Galleria fotografica