Persiste Caronte, afa e caldo rovente a Ferragosto

MOLISE. L’anticiclone Caronte non dà tregua. Il caldo rovente continuerà fino a Ferragosto, con picchi di calore fino a 40°.

Il disagio per il caldo continuerà a non dare tregua neppure nelle ore notturne con temperature minime che non scenderanno sotto i 20-25 gradi (le cosiddette notti tropicali). Anche i mari intorno all’Italia si mantengono molto caldi con temperature superficiali tra i 26 e i 30 gradi (da 2 a 6 gradi sopra la media). Chiaramente, l’assenza di precipitazioni rilevanti non potrà che aggravare gli effetti della siccità che sta colpendo soprattutto le regioni meridionali.

Nella giornata di mercoledì 14 agosto, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul subappennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 4450 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

La presenza dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centrale determina tempo in gran parte stabile e ampiamente soleggiato nei prossimi giorni, anche se non si escludono qualche rovescio o temporale al pomeriggio sull'Appennino. Le temperature si manterranno decisamente elevate con picchi localmente di 38-40°C. Afa serale sempre presente ed in graduale accentuazione lungo le aree costiere, specie in prossimità dei grandi centri urbani dove si faticherà a scendere sotto i 25°C anche di notte. Situazione rimarrà invariata sino al 16 di agosto, in attesa del cambio di circolazione previsto per il weekend. Una circolazione depressionaria dal Mediterraneo occidentale si porterà gradualmente verso Levante, agganciata da una saccatura atlantica in arrivo sull'Italia. Ne conseguirà in primis un apprezzabile calo termico e a seguire maggiore instabilità con il rischio di rovesci e temporali. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l'App di 3BMeteo.

Nei giorni successivi al 15 agosto, però, tutto potrebbe cambiare: il termometro potrebbe iniziare a scendere e potrebbero anche tornare piogge, temporali e grandinate un po' su tutta la Penisola.