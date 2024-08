Con Joan Velko un ponte arbereshe dal basso Molise all'Albania sulla donazione del sangue

TERMOLI. Lui si chiama Joan Velko, risiede a Termoli ed un cittadino italo-albanese. A 36 anni è impegnato in politica nella sua terra di origine, come riferimento di un partito, PQSH-Qyteterim (Partito civico albanese).

Come riportato dal portale albanese perqasje.com, assieme a «Natale Capodicasa, Giuseppe Vaccaro e quattro giovani italiani che si fermeranno per alcuni mesi in Albania per collaborare con l’Associazione Albanese Donatori di Sangue, diretta proprio da Natale Capodicasa.

I giovani provengono dalla zona Arbëresh d’Italia e, dopo una formazione professionale lì con il dott. Giuseppe Vaccaro, sono ora disponibili a lavorare volontariamente per la sensibilizzazione della società circa le esigenze della Sanità Albanese nella donazione del sangue e i benefici che questa azione apporta alla salute di ciascun donatore».

L’attività sarà a cura dell’Associazione Albanese Donatori di Sangue, che continua la sua opera anche nel periodo estivo. Viene sottolineata la virtù delle giovani generazioni che vengono sensibilizzate all’altruismo civile che indubbiamente incide sulla loro formazione positiva e su un futuro migliore della società stessa.