"Comitato operai forestali regionali" del Molise sull'emergenza incendi

CAMPOBASSO. In riferimento all’incendio che si è sviluppato nella località Le Noci di Venafro a partire dalla mattina di domenica 11 agosto, il Comitato Operai Forestali Regionali del Molise desidera esprimere la propria preoccupazione in merito alla gestione delle operazioni di spegnimento attualmente in corso.

Sebbene la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile abbia immediatamente attivato le squadre di operai forestali, a oggi si è deciso di non far intervenire il personale a causa della difficile accessibilità del sito interessato dalle fiamme. Attualmente, si sta procedendo con l’impiego di mezzi aerei, tra cui un elicottero in dotazione alla Protezione Civile regionale e un Canadair, per tentare di contenere e spegnere l’incendio.

Il Comitato Operai Forestali sottolinea l’importanza di effettuare un sopralluogo dell’area interessata per valutare l’effettiva impossibilità di intervenire via terra. Tale verifica consentirebbe non solo di riscontrare la reale inaccessibilità del luogo, ma anche di esplorare eventuali possibilità di intervento diretto per evitare il propagarsi delle fiamme attraverso operazioni di bonifica e contenimento.

Esprimiamo il nostro timore che, in assenza di un’azione coordinata che comprenda anche il nostro intervento diretto, l’incendio possa continuare a bruciare e distruggere ulteriori ettari di preziosa vegetazione. Riteniamo fondamentale, dunque, adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni ambientali e preservare il territorio.

Il Comitato Operai Forestali Regionali del Molise si rende disponibile a collaborare attivamente con la Protezione Civile e le altre autorità competenti, nell’interesse comune di tutelare il patrimonio naturale della nostra regione.