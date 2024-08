Domani sera i fuochi di Ferragosto e l'Incendio del Castello in diretta su Termolionline

TERMOLI. Negli ultimi giorni abbiamo divulgato tutte le ordinanze che tutelano sicurezza e ordine pubblico nella sera più attesa dell'estate termolese, quella di Ferragosto.

Domani a mezzanotte decine di migliaia di persone si ritroveranno sul lungomare Nord per assistere all'Incendio del Castello, ma non sarà l'unico modo per poter ammirare i fuochi pirotecnici simboli della stagione.

Termolionline, com'è tradizione ormai da diversi anni, propone lo spettacolo live sulla nostra pagina Facebook, a partire dalle 23.45.

Ogni anno sono sempre di più coloro che li seguono in streaming, da ogni parte del mondo e di questo ne siamo fieri, perché contribuiamo a promuovere la nostra località senza confini.

Dalla splendida location della Cala Sveva, grazie alla disponibilità della famiglia Vincitorio, che ringraziamo, ci sarà il nostro editore Nicola Montuori a curare la diretta, non vi resta che collegarvi, vi aspettiamo numerosissimi.