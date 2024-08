«Tra Abruzzo e Molise, sulla ferrovia due pesi e due misure»

TERMOLI. Volete la bicicletta? E allora pedalate. Un motto che dovrebbe stimolare anche la classe politica, a ogni livello.

Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, pur eletto consigliere comunale di maggioranza nel giugno scorso, non smette di pungolare.

«Quando si dice avere una classe dirigente e politica all'altezza e lungimirante - sottolinea postando la foto della ciclovia abruzzese - nel vicino Abruzzo anni addietro con la realizzazione del doppio binario della linea ferroviaria adriatica hanno chiesto e ottenuto, nell'area di Vasto, a monte e a valle, un nuovo tracciato arretrato rispetto a quello esistente.

Nel tracciato dell’antica ferrovia oggi dismessa, 42 km, è stata realizzata la spettacolare pista ciclabile lungo la Costa dei Trabocchi.

A Termoli, oltre a non riuscire ad ottenere gli ascensori per giungere ai binari 2-3-4, con tutti i disagi per i passeggeri con carrozzine e bagagli, si spera ancora di evitare le barriere antirumore nel centro città».