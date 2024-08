Frate Mare, la crociata blu di Gianluigi Recchi e Alessia Lalli

TERMOLI. Da un'idea di due termolesi, Gianluigi Recchi e Alessia Lalli, nel marzo 2023, è nata l'associazione Frate Mare, una nuova realtà dedicata alla protezione e alla valorizzazione del Mare Mediterraneo.

Frate Mare è un'associazione ambientalista senza scopo di lucro, nata dall'amore e dalla passione per il mare e la sua straordinaria biodiversità. L'obiettivo principale è la tutela dell'ecosistema marino, che rappresenta una risorsa inestimabile per il nostro pianeta. Frate Mare si impegna attivamente nello studio e nella promozione di progetti ecosostenibili che possano contribuire alla salvaguardia del mare.

Tre giorni fa due hanno creato una petizione: "Stop alla Pratica Crudele di Tenere Crostacei Vivi negli Acquari"

Gianluigi e Alessia credono fermamente che sia possibile coniugare lo sviluppo umano con il rispetto per l'ambiente, e per questo lavoriamo incessantemente per proporre iniziative innovative che rispettino e proteggano la biodiversità marina. Le nostre attività includono la ricerca scientifica, la sensibilizzazione pubblica e la collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni che condividono la nostra visione.

Tra i progetti più importanti ci sono presentazione di nuovi progetti ecomarini ,campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale marina, e lo sviluppo di tecnologie verdi per la pesca e la navigazione, salvaguardia delle creature marine.

Sono convinti che solo attraverso l'impegno collettivo e la consapevolezza ambientale possiamo garantire un futuro sostenibile per il Mare Mediterraneo. Invitiamo tutti coloro che condividono la nostra passione a unirsi a noi in questa importante missione. Insieme, possiamo fare la differenza e proteggere il nostro mare per le generazioni future.

Gianluigi Recchi è il presidente dell'Associazione Ambientalista Frate Mare. Con una carriera imprenditoriale diversificata e una forte connessione con il mare, derivata dalla sua famiglia di armatori nel settore della pesca, Gianluigi si distingue per la sua passione e dedizione alla protezione degli ambienti marini.

Sotto la sua guida, l'associazione lavora per raggiungere obiettivi di sostenibilità e conservazione, promuovendo progetti e iniziative che salvaguardano il patrimonio naturale del Mediterraneo. In qualità di rappresentante presso la Camera dei Deputati, Gianluigi si impegna attivamente per influenzare le politiche a favore della tutela ambientale e del benessere degli ecosistemi marini.

La sua leadership e il suo costante impegno riflettono una visione chiara di protezione e valorizzazione delle risorse naturali, con l’obiettivo di garantire un futuro equilibrato e prospero per il nostro mare e le sue coste.

Alessia Lalli è la vicepresidente e cofondatrice dell'Associazione Frate Mare. Dottore commercialista e revisore legale dei conti, Alessia è anche consulente aziendale, portando con sé una solida esperienza nella gestione e consulenza finanziaria.

Con una formazione professionale di alto livello, Alessia ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione e nello sviluppo dell'associazione, guidando l'implementazione delle strategie finanziarie e amministrative. La sua competenza le consente di gestire con efficienza le risorse dell'associazione, assicurando una gestione trasparente e orientata agli obiettivi.

In qualità di vicepresidente, Alessia si dedica alla promozione delle iniziative di protezione ambientale e conservazione del Mar Mediterraneo, sostenendo l’impegno dell’associazione verso la sostenibilità e la tutela del nostro patrimonio marino.