Lancellotta: «Il murale Egonu trasfigurato è scempio alla civiltà»

Tolleranza zero mer 14 agosto 2024

TERMOLI. Per l'onorevole Elisabetta Lancellotta, «Il murale Egonu trasfigurato è scempio alla civiltà».

"Faccio fatica a credere che nel 2024, in Italia, possa esserci qualcuno infastidito dal murale di una campionessa che ha appena trascinato la sua nazionale a vincere, per la prima volta, un oro olimpico per l'Italia. La trasfigurazione del murale raffigurante Paola Egonu davanti alla sede nazionale del Coni a Roma è uno scempio alla civiltà e ci fa sprofondare nel medio evo. La mia solidarietà va a Paola, all'autrice del murale Laika e a tutta la nazionale di pallavolo che appena 48 ore fa ci ha regalato emozioni stupende". Lo ha detto Elisabetta Lancellotta, deputata di Fratelli d'Italia e Consigliere Nazionale del Coni.