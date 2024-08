Infrazioni, multe e segnalazioni, la chimera dei parcheggi in centro

TERMOLI. Parcheggi mancanti, abusi manifesti e soste selvagge. Non è una equazione perfetta, purtroppo, ma l’esatta sequenza di quello che avviene in città, specie in centro e un residente di via XXIV maggio non vede l’ora che arrivi settembre.

«Vorrei segnalare un nuovo sistema che si sta attivando a Termoli specialmente in zona centrale.

Oramai i parcheggi sono un’occasione, bisogna alzarsi di notte con la speranza di trovare un posto anche a pagamento. Ricordo che parlo di persone residenti. Con alberghi diffusi e B&B tutti hanno pensato ai posti letto e nessuno ha trovato soluzioni dove parcheggiare le auto degli ospiti, che ovviamente vanno ad occupare i posti dei residenti o delle persone che abitualmente lavorano in centro. Veniamo al dunque.

Non trovando parcheggio ogniuno di noi tornando dal lavoro cerca di trovare una soluzione che alla fine non crea problemi al traffico. Però c'è chi dal balcone di casa e con la macchina in garage segnala ai Vigili urbani la sosta non proprio in modo legale. Quindi abbiamo i Vigili che passano ma non fanno multe a tutti.

Poi abbiamo i residenti che passano le giornate creando problemi agli altri. Una multa di 87 euro dopo una giornata di lavoro non è una bella soluzione.

Comunque vorrei capire come mai a Termoli su segnalazione i Vigili fanno le multe e su infrazione non succede nulla? Si lavora su comanda?

C'è una legge che regola queste situazioni? Siamo in piena estate la tolleranza è un'opzione. Complimenti a chi dà pensionato invece di godersi la vita guarda e gode sui problemi degli altri.

Grazie ai Vigili urbani per la loro imparzialità».