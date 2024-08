Con Endy l'attesa dell'Incendio del Castello su Termolionline cresce anche oltre il Molise

TERMOLI. L’attesa è tutta rivolta alla mezzanotte, quando esploderanno i fuochi d’artificio di Ferragosto sulla spiaggia di Sant’Antonio.

L’incendio del Castello Svevo è davvero l’evento centrale di tutta l’estate, nel giorno simbolo delle vacanze, che porterà decine di migliaia di persone a gremire lidi, centro e arenile.

La consuetudine sempre più apprezzata è quella di proporre come Termolionline il live social, sulla nostra pagina Facebook, con sempre crescere successo.

Si rinnoverà, ovviamente, anche questa sera, dalle 23.45, dal lido Cala Sveva, con Nicola Montuori, il nostro editore. Per questo ringraziamo come sempre la famiglia Vincitorio per l’ospitalità e tra coloro che assisteranno da remoto all’evento pirico, all’effusione di colori e giochi di luce e fuoco, anche spettatori che non avremmo immaginato di avere, come l’artista Endy, una cantante, che dalla Campania, che ieri ci ha contattato per chiedere informazioni sulla diretta Facebook, poiché della festa del mare, così come viene chiamata nel cartellone dell’estate termolese, ne ha sentito parlare da una folta comitiva di amici che è in vacanza nella nostra città.

Un piccolo contrattempo le ha impedito di raggiungerli, ma non vorrà perdersi lo spettacolo pirotecnico e per questo lo seguirà attraverso Termolionline e noi nell’auspicio che sarà di suo gradimento, la ringraziamo per l’attenzione che riserverà alla nostra live e all’evento stesso. Ovviamente, la aspettiamo nella nostra città.

L’ennesima conferma di come il web riesca a promuovere al meglio il nostro territorio se adeguatamente utilizzato.

Non vi resta che seguirci dalle 23.45 sulla pagina Facebook di Termolionline e buon Ferragosto a tutti.