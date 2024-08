Dopo 30 anni: Raffaele Debellis e i colleghi Fiat di un tempo

TERMOLI. «Quest'anno festeggio i miei 30 anni di pensione, sono uno di quei pochi fortunati fiatisti andato in pensione a 52 anni.

Ho voluto celebrare questo traguardo festeggiando con la mia famiglia e ricordando i miei amici che tempo fa mi regalarono questo bellissimo piatto d'argento con i loro nomi incisi.

Sono consapevole che alcuni di loro non sono più tra noi, ma spero e auguro a tutti coloro che si ritrovano in questa foto di godersi la meritata pensione, come sono riuscito a fare io in questi anni, nonostante gli alti e bassi della vita. Volevo condividere con voi, che spero leggiate, questo meraviglioso ricordo, nella speranza di ritrovare qualcuno. Mando un forte abbraccio a tutti».

Raffaele Debellis