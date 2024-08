Picco di caldo e afa a Ferragosto e le spiagge prese d'assalto da turisti e bagnanti

Il Ferragosto sulla costa

TERMOLI. Spiaggia presa letteralmente d'assalto nella mattinata di oggi a Ferragosto e non poteva essere altrimenti.





Una giornata tra le più afose dell'estate, con temperature sui 32 gradi e una umidità attorno all'80% consigliano solo di tuffarsi in mare, per godersi inarrivabili scampoli di relax balneare, prima di dedicarsi al pranzo luculliano, da consumarsi proprio sull'arenile, nei lidi, nei ristoranti oppure anche in casa propria.





Pomeriggio, poi, da trascorrere o riposando, o ancora al mare, mirando poi alla festa dell'estate, quella della sera, con l'attesa per i fuochi pirotecnici e l'Incendio del Castello Svevo.





Abitudini che più o meno si rincorrono nel tempo, senza dimenticare la ricorrenza mariana, perché se è vero che la festa dell'Assunzione di Maria ormai è quasi del tutto vocata turisticamente, c'è alla base il momento religioso.





Nelle interviste realizzate e Pié di Castello da Michele Trombetta, lo spaccato di come oggi si vive il Ferragosto.