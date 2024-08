Che spettacolo a Ferragosto: i fuochi e l'Incendio del Castello da applausi

15 agosto 2024: i fuochi di Ferragosto e l'Incendio del Castello Svevo a Termoli

TERMOLI. Un augurio di buon Ferragosto, da parte del Comune di Termoli, appena scattata la mezzanotte, che scorre con la scritta elettronica sul muraglione del borgo antico, dinanzi a una spiaggia e a un lungomare Nord presi davvero d'assalto, hanno dato il là a una delle edizioni migliori dei fuochi e dell'Incendio del Castello Svevo che la memoria recente ricordi.

Straordinario spettacolo, quello offerto per 26 minuti nella notte, per salutare la festa del mare, che Termolionline ha offerto in diretta Facebook, come è ormai tradizione da diversi anni e sempre davvero apprezzati dagli utenti social.

Dopo quelli un po' slow di San Basso, il cui ritmo non aveva saputo appassionare, tutt'altro timbro è stato dato a Ferragosto, con una successione di colori e di esplosioni cromatiche davvero tambureggianti, che sembravano non avessero tregua e fine.

Giochi nell'acqua, la cascata, fiaccole a mare, serpentine, cerchi, un borgo antico che si è presentato come avvolto dal rogo nella riproposizione di quanto avvenne oltre quattro secoli e mezzo fa, hanno catturato l'attenzione delle decine di migliaia di persone che hanno gremito l'arenile, fino all'applauso finale che ne ha decretato il successo, tra chi poi ha proseguito con un rinfrescante bagno in mare, vista la calura estrema e l'afa notturna, e chi ha guadagnato il ritorno in centro e a casa.

Atmosfera di festa assoluta, quella della Cala Sveva, dove in tanti si sono ritrovati per condividere un momento unico nell'anno, compresi noi di Termolionline, con la diretta curata dall'editore Nicola Montuori e all'uopo cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta l'ospitalità della famiglia Vincitorio.

Spiegamento significativo delle forze dell'ordine e impegno particolare della Guardia costiera, coi militari dislocati lungo il perimetro tra paese vecchio e spiaggia per assicurarsi che tutto procedesse liscio, così come a mare, dove numerose erano le imbarcazioni su cui si è ammirato lo show.

Appuntamento al Ferragosto 2025.

Galleria fotografica