Chiuso il cerchio del turnover dirigenziale: a Bove vanno Urbanistica, Ambiente e progetti Pnrr

TERMOLI. La notizia era nell’aria, avevamo parlato noi stessi di un turnover funzionale tra i settori dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica in ambito dirigenziale.

Così, al trasloco dell’ingegner Antonio Plescia, dopo un apposito bando, è stato firmato da parte del sindaco Nico Balice il decreto che assegna all’ingegner Gianfranco Bove le nuove attribuzioni, Urbanistica, Ambiente e progetti Pnrr in itinere..

Tre i candidati che hanno risposto all’avviso pubblico del Comune di Termoli e dopo i colloqui effettuati coi candidati, ma solo due quelli che si sono presentati, è stato approfondito l’effettivo possesso delle competenze richieste; la comprovata esperienza nell’esercizio della funzione dirigenziale; la conoscenza della normativa di riferimento per le attività afferenti alla posizione dirigenziale; la conoscenza approfondita della normativa sul pubblico impiego; l’esperienza comprovante la capacità di assunzione di responsabilità decisionale; l’aver avuto esperienze significative comprovanti la capacità relazionale; l’esperienza significativa che mostra capacità di negoziare al fine di dirimere controversie; l’aver avuto esperienze significative comprovanti la capacità di gestione delle risorse finanziarie assegnate; la conoscenza delle tematiche di ecologia, ambiente, programmazione e gestione del territorio; l’effettiva conoscenza della normativa e delle prassi inerenti ai procedimenti afferenti al Pnrr.

All’esito dei colloqui effettuati il 12 agosto scorso con i due candidati intervenuti è emerso che l’ingegner Gianfranco Bove è dotato di un livello di qualificazione tecnico-professionale e di esperienza adeguato alle funzioni dirigenziali da ricoprire e alle capacità e competenze trasversali richieste ed esplicitate nell’avviso.

E stato così ritenuto pertanto il candidato Gianfranco Bove idoneo a ricoprire il posto da dirigente tecnico del settore III “Programmazione, Gestione e Governo del Territorio” (escluso il servizio 3 “Demanio”) e del settore II “Sicurezza Ambientale”; Rilevato inoltre che l’ingegner Gianfranco Bove, funzionario dipendente del Comune di Termoli, ha svolto dal 22.06.2017 al 31.07.2024 il ruolo di dirigente tecnico e che, in data 24.05.2024, il Prefetto di Campobasso, nell’istituire la cabina di coordinamento per le attività del Pnrr di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 02.03.2024, convertito con modificazioni, dalla legge 29.04.2024, n. 56, ha nominato per il Comune di Termoli quale referente lo stesso ing. Gianfranco Bove.

Con decorrenza da lunedì prossimo, per 3 anni, e comunque non oltre l’attuale mandato del sindaco, all’ingegner capo Bove è stato conferito l’incarico di dirigente del settore III “Programmazione, Gestione e Governo del Territorio” (escluso il servizio 3 “Demanio”) e del settore II “Sicurezza Ambientale”; Inoltre, altresì, assegnato anche l’incarico di responsabile delle sole attività in essere, e fino a diverse disposizioni, afferenti agli interventi finalizzati alla realizzazione di opere finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).