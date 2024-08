«Ci vuole più coraggio per cambiare le cose»

TERMOLI. Ad annunci e proclami dell’amministrazione, la cittadinanza chiede che seguano i fatti e nella zona del centro storico, tiene banco la polemica che perdura una estate intera.

Insomma, turismo e movida una volta erano sicuramente visti meglio, lo ribadiamo a ogni passaggio informativo.

Oggi tutto viene assimilato e metabolizzato in modo differente, complici anche abusi di chi ha poco rispetto altrui.

Dalle parole del nostro lettore, Giovanni Tagliaferri, era stata proposta la risposta dell’assessore Michele Cocomazzi, ora è il cittadino a tirare le somme a quasi due settimane dalla precedente sortita.

«Situazione piazzetta: motorini parcheggiati dentro, sporcizia, tavoli che impediscono il passaggio, chiaramente musica assordante.

A 10 giorni dalla riflessione fatta su questa rubrica sull'anarchia che regna nella famosa piazzetta per 1) occupazione quasi totale del suolo; 2) musica assordante 3) sporcizia. Eppure avevo letto risposte che facevano ben sperare ad una volontà che tramutasse in fatti concreti l'inflazionata frase tolleranza zero. Purtroppo nulla è cambiato ed evidentemente è stato sottovalutato che per cambiare le cose ci vuole coraggio che evidentemente in questo momento manca. Ma allora non facciamo affermazioni roboanti generando aspettative il silenzio come in questo caso vale oro». Ma non c’è solo la zona della piazzetta a “soffrire”.

Una residente, Roberta, che abita in via Mazzini, si sfoga così: «Con sommo dispiacere devo constatare che oltre alla proroga delle concessioni, i lidi hanno anche la licenza di togliere il sonno ai residenti. Mi pare fuori dal mondo consentire di suonare a volumi altissimi nel centro abitato, senza alcuna protezione acustica, fino alle 4 del mattino. Non giustifichiamolo con il fatto che siamo in estate, tutti vorremmo divertimento ma soprattutto serenità. Capirei se l'attività fosse per una serata, qui ci troviamo di fronte ad un sistematico esercizio di musica all'aperto, da giugno a settembre. Credo che una più adeguata regolamentazione da parte del Comune sia necessaria, per conciliare esigenze lavorative ed esigenze dei civili cittadini (spesso dimenticate). Pari comunicazione sarà inoltrata al Comune».