«E se deve passare un'ambulanza?»

TERMOLI. «E se deve passare un'ambulanza?» Una foto che ritrae una macchina in sosta vietata dietro le transenne di via Aubry, che fa il paio con quella che pubblicammo giorni da su via del Porto. Inciviltà manifesta, che viene reiterata a ogni uscita serale, ma c'è chi di questi abusi ne documenta anche altri.

«Spettabile redazione, allego una foto che ritrae due auto comodamente parcheggiate all'ingresso di piazza monumento (zona pedonale) dove è previsto il passaggio delle sole auto che devono raggiungere le autorimesse ubicate proprio nella piazza.

Un bell'esempio di "tolleranza zero" di cui le autorità preposte spesso ne parlano a sproposito.

Preciso che lo spazio occupato illegalmente dalle due auto è ormai diventato un regolare parcheggio utilizzato da incauti personaggi, non curanti di eventuali emergenze che potrebbero mettere a rischio anche l'incolumità dei residenti.

Mentre sto scrivendo un'ambulanza seguita da un'automedica per raggiungere un locale della piazza per un intervento sanitario è stata costretta ad attraversare l'intera piazza, evitando tavolini, sedie e pedoni. Grazie per l'attenzione. Un residente».

Galleria fotografica