«Grazie per aver aiutato un disabile», gesti di civiltà e di rispetto

TERMOLI. Un gesto di ordinaria amministrazione, se fossimo in un contesto sociale differente, un assolvimento al proprio dovere, se tutti guardassimo alle istituzioni con deferenza e rispetto.

Ma c’è chi dopo aver ricevuto un aiuto concreto, vuole sottolineare quanto si sia prodigata la pattuglia della Polizia locale per aiutare un disabile, proprio la persona che ci ha scritto e che ha ricevuto questo sostegno.

«Con la presente, voglio ringraziare la pattuglia della polizia locale, la quale nella mattinata odierna, mi ha aiutato a reperire un parcheggio nel borgo vecchio. Come sappiamo, trovare un parcheggio nel borgo vecchio, specialmente di domenica, equivale a un miracolo – con l’isola pedonale attiva dal primo giugno, ndr - entrato appunto nel borgo, incrociavo la pattuglia della Polizia locale alla quale chiedevo dove parcheggiare in considerazione dei miei deficit legati alla deambulazione. In maniera molto easy la pattuglia indicava la posizione, accompagnandomi persino. Il miracolo è stato compiuto.

Grazie per aver aiutato un disabile. Giulio».

Per la cronaca, si tratta dell'agente scelto Giuseppe Castelli e dell'agente Giuseppe Frasca.