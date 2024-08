Il maltempo fa calare le temperature di 7 gradi, anche lunedì previste precipitazioni

TERMOLI. Temperature in picchiata di 7 gradi e una decina di millimetri di pioggia - stante la rilevazione della stazione meteo di Difesa Grande, curata dall'associazione "Il Mosaico" - sono i numeri dell'ondata di maltempo che ha colpito nel tardo pomeriggio la costa termolese.

Ombrelloni chiusi nei lidi e bagnanti al riparo, con raffiche di vento che hanno sfiorato i 40 km/h.

Ma cosa è lecito attendersi nelle prossime ore? Già sono stati rinviati alcuni eventi tra stasera e domani, oltretutto, proprio per le previsioni che vedono la fascia adriatica interessata da marcata instabilità con rovesci e temporali intermittenti, più diffusi nelle ore centrali della giornata. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31. Una tregua è attesa in serata.

Intanto, ha fatto capolino anche l'arcobaleno, dopo il temporale che ha spazzato la costa.