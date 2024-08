Sottrarre al degrado una zona di proprietà comunale, la proposta in via dei Roveri

TERMOLI. La sistemazione delle aree di proprietà comunale è uno degli obiettivi per sottrarre al degrado alcune zone della città, dove sono avvenuti nel corso del tempo insediamenti di varia natura, da quelli residenziali alle attività economiche, com'è il caso di via dei Roveri, nella zona cosiddetta autoportuale. più conosciuta come zona artigianale.

E' giunta all'amministrazione la proposta di un privato, che rappresenta come innanzi alle proprie attività vi sia un’area degradata di proprietà del comune, covo per roditori e animali vari, con l'istanza di essere autorizzati a realizzazione e manutenere l’area antistante per anni 5 concedendo in uso gratuito, per la durata della concessione, gli stalli destinati a parcheggio, di cui quattro a uso riservato, che con la proposta opera si vengono a realizzare, senza null'altro a pretendere nei confronti dell’Amministrazione e sotto la propria responsabilità. Saranno installati a proprie spese giochi per bambini quali altalena e scivolo.

E' stato così approvato un atto di indirizzo per la “Sistemazione e riqualificazione di un'area di proprietà comunale - Atto di indirizzo”; con la quale l’amministrazione disponeva: - di dare atto che due ditte Micky Car srls e O & G Autofficina, hanno presentato una proposta finalizzata alla sistemazione e riqualificazione un’area di proprietà comunale, degradata e covo di roditori e animali vari, frontale alle loro attività commerciali, sita in via dei Roveri angolo via dei Lecci, cura e manutenzione dell’area a loro carico per la durata di anni cinque e valore complessivo dell’intervento pari a euro 16.493,06.