Statua della Madonna distrutta, il parroco: «Omertà, silenzio, chiacchiericcio e pregiudizi»

MONTECILFONE. Tiene banco a Montecilfone (e non solo) la vicenda della statua della Madonna di Medjugorje distrutta nel centro della comunità, che ospita la chiesa, in attesa che venga restaurata quella chiusa e danneggiata dal sisma di 6 anni fa.

Non usa mezzi termini il parroco, don Franco Pezzotta, nel commentare l'accaduto: «La statua della Madonna di Medjugorje buttata a terra in mille pezzi. Chi è stato? Come al solito: omertà, silenzio... solo chiacchiericcio e pregiudizi.

La Chiesa non può restare a guardare o far finta di nulla. Dal pulpito e nelle omelie ho sempre richiamato, esortato la comunità a denunciare e prevenire ogni forma di violenza, di furti, di ogni genere di atti vandalici. La Chiesa è stata spesso oggetto di furti... Tanti episodi, troppi, ormai si ripetono in paese, azioni che oscurano il volto di Montecilfone. Il parroco denuncia pubblicamente questo atto sacrilego... è un'offesa a tutta la Comunità! Questi atti devono provocare indignazione e reazione comunitaria affinché la parte malata del paese non continui a far ammalare quella buona, che pure c'è. Invito le autorità e la Polizia locale ad intervenire e a prendere provvedimenti seri e fruttuosi, perché Montecilfone ritorni ad essere un'isola felice».

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Termoli.