«Sui blocchi di partenza il Meeting edizione 2024»

TERMOLI. A partire da martedì 20 agosto e fino a domenica 25 si svolgerà presso la fiera di Rimini, per la 45 volta, il Meeting per l’amicizia tra i popoli dal titolo: ”Se non siamo alla ricerca dell’essenziale allora cosa cerchiamo”.

Il popolo ciellino, come ogni estate, si raduna per approfondire, discutere, proporre, stimolare il mondo della cultura, della politica e il mondo ecclesiale su temi esistenziali ed essenziali per la crescita e lo sviluppo sereno ed armonioso in una società che camaleonticamente conosce sviluppi, cambiamenti ma delle volte anche involuzioni.

Sta per partire una macchina organizzativa elefantiaca per fare fronte alle centinaia di migliaia di persone che accorreranno assetate di un ristoro al caldo afoso, non solo climatico, ma anche politico, sociale e relazionale. Basti pensare alle varie ed incandescenti situazioni internazionali a cui, forse, ci stiamo anche supinamente abituando.

Tanta fatica organizzativa, tante energie per far funzionare tutto, per essere pronti alle invasioni delle varie sale della fiera riminese per ascoltare i politici, gli uomini della cultura, gli ecclesiastici, gli scrittori, gli scienziati che si avvicenderanno sul palco.

Saranno giorni concitati, ma tutto funzionerà alla perfezione come sempre.

Solo per avere un’idea basti pensare ai 120mila mq di superficie, ai 3.000 volontari, ai 450 relatori, alle 200 ore di live streaming in 7 lingue.

I numeri della manifestazione sono tutt’altro che freddi, anzi ci raccontano da un angolo visuale particolare l’unicità di un evento come il Meeting.

Saranno 23 i padiglioni che ospiteranno la manifestazione. In questi giorni i volontari del premeeting li stanno rivestendo con 35.000 mq di moquette e decorando con 1.500 piante, tra le quali 63 betulle alte fino a 4 metri. In questi giorni sono stati impiegati per gli allestimenti 7.000 mq di legno e 3.580 metri lineari di legno listellare. Sei piazze/giardino arricchiranno gli spazi, mentre gli uffici occuperanno 5.000 mq. Anche l’attenzione all’ambiente è fondamentale: 250 kg di plastica PET saranno raccolti grazie alla collaborazione tra il Meeting e Coca Cola e sono stati installati 5 eco-compattatori.

Sono in programma previsti 140 convegni con circa 450 relatori italiani e internazionali, di cui 100 provenienti dall’estero. Saranno quasi tutti in presenza: meno di una ventina i relatori collegati online in diretta.

Le tanto attese e scientificamente documentate Mostre saranno 16 progettate da 15 architetti. Dalle mostre verranno ricavati sei cataloghi e due volumi. Nove tra le mostre dell’edizione 2024 verranno poi realizzate in forma itinerante e saranno presentate in varie città italiane fin dal mese di settembre.

Non mancheranno gli spettacoli. In programma sono 18, distribuiti in 3 location esterne, tra cui il prestigioso Teatro Galli, e 2 interne, con la partecipazione complessiva di 80 artisti.

Contemplato anche l’immancabile spazio per i ragazzi. Il Villaggio Ragazzi, con i suoi 3.700 mq, ospiterà un fitto programma di mostre, incontri, spettacoli e laboratori, per un totale di oltre 200 eventi.

Lo spazio dedicato allo sport è più che raddoppiato rispetto al 2023, superando i 15.000 mq, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e Derthona Basket. Anche in questo ambito, la partecipazione è massiccia, con vari eventi sportivi che registrano il tutto esaurito.

Ammontano a 18 punti ristorativi del Meeting, con varie specialità regionali e proposte anche per chi è intollerante al glutine. Sono 580 i tavoli per la ristorazione con 3.500 posti a sedere. Quale sarà il piatto più amato del 2024? L’obiettivo è superare i 7.000 piatti di trofie al pesto serviti l’anno scorso.

Anche quest’anno saranno 3mila i volontari del Meeting, 500 nel premeeting e 2500 nel corso della manifestazione, il 60 per cento dei quali sotto i 30 anni. Sono 110 i diversi tipi di mansioni che saranno svolte dai volontari, dai parcheggi alla custodia delle sale, dalla comunicazione alle guide delle mostre, dalla ristorazione fino ad aspetti molto particolari quali i 13 “spicciolai” incaricati di rifornire di monetine le 142 casse del Meeting.

Tecnologia e Comunicazione I tecnici audio e video volontari quest’anno saranno 94 (erano 81 l’anno scorso) divisi in 9 settori operativi. Si troveranno a gestire 150 streaming video in 7 lingue per un totale di 200 ore di live streaming. Saranno utilizzate 14 telecamere nelle 4 sale principali e 7 nelle tre arene, perché dal 2020 ad oggi la gran parte delle sale convegni del Meeting sono concepite anche come studi televisivi con una regia e vari cameraman. Oltre 260 – dato in continuo aggiornamento – le testate esterne che rilanceranno nei loro siti le dirette video del Meeting, più del doppio del 2023 quando furono 129. Il sito web del Meeting www.meetingrimini.org permetterà di prenotare quasi tutti i 400 eventi disponibili: partecipazione ai convegni, visita alle mostre, ingresso alle mostre e laboratori del villaggio ragazzi, eventi sportivi.

Si calcola che i 35 fotografi volontari del Meeting scatteranno oltre 300mila foto nel corso della manifestazione, 20mila delle quali verranno caricate nei database e nelle cartelle pubbliche di Flickr. (linkhttps://www.flickr.com/photos/meetingdirimini/albums)

Sono numeri da capogiro ma necessari perché la “macchina” Meeting funzioni. Appuntamento a martedì per l’inaugurazione Ore 12:00 Auditorium isybank D3

“Una presenza per la pace. Incontro inaugurale”. Interviene S.B. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Ets.

In questo momento storico, ci troviamo di fronte a un'escalation di conflitti e guerre che, fino a pochi anni fa, sembrava inimmaginabile. La stessa Terra Santa è devastata da un conflitto così profondo che una riconciliazione appare come un'utopia. Ogni giorno emerge drammaticamente la domanda: come è possibile convivere con il dolore, la sofferenza e la mancanza di prospettive, affrontando l'odio, la violenza e l'indifferenza di fronte al male? Esiste una strada che, in mezzo alle tribolazioni più atroci, riesca ad aprire un orizzonte di speranza e a condividere germogli di pace?

Benito Giorgetta