"Pugno duro" e "tolleranza zero" fanno breccia nella cittadinanza

TERMOLI. Si allarga la forbice tra coloro che manifestano quasi quotidianamente episodi di inciviltà e chi, invece, vorrebbe che la dottrina "tolleranza zero" divenisse davvero il verbo dell'amministrazione comunale.

Opinioni sondate ai nostri lettori, dopo le dichiarazioni dell'assessore all'Ambiente Silvana Ciciola rivelano proprio questa forchetta, con oltre il 60% di coloro che hanno risposto al quesito, pari al 61,71%, favorevoli al pugno fermo contro chi sporca e degrada la città. Meno di un terzo non crede sarà attuata la rivoluzione sul territorio, pari al 32,84% e solo, ribadiamo, solo il 5,45% lo ritiene eccessivo.

Un'estate a rincorrere, quella 2024, per sistemare tutti i "guasti" all'igiene urbana, che poi provoca anche un corto circuito differente, ossia che per "scappare" dietro i focolai di degrado che si accumulano, poiché le risorse umane quelle restano, impedisce che si tenga cura ad esempio di aree verdi attrezzate e parchetti, innumerevoli le segnalazioni che arrivano e che poi vengono gestite con l'urgenza del caso.

Insomma, è complicato trovare la quadra tra "emergenza" e programmazione, con una utenza in crescita rispetto agli altri 9 mesi dell'anno.

Da qui, testimoniamo questo nuovo germoglio del senso civico attraverso le parole di un ragazzo.

«Sono Alessio Mennello, scrivo alla vostra redazione con la speranza che la pubblichiate e venga letta da molte più persone possibili. Io sono nato e cresciuto a Termoli fino a 20 anni poi per motivi di lavoro mi sono trasferito a Venezia, quindi quando torno l'estate vedo la mia città da turista ormai, e mi dispiace vedere sempre la stessa situazione di degrado, inciviltà e sporcizia, se non peggio.

Ho sempre difeso la mia Termoli portandola in palmo di mano, ho anche il trabucco tatuato sulla schiena come segno di appartenenza, ma ora mi chiedo e chiedo ai termolesi: ma davvero vi sta bene vivere in queste condizioni? Vi sta bene sapere che i vostri figli giocano nell immondizia? Non avete un senso di appartenenza? Dell'amor proprio? Rispetto per la nostra città? Posso anche passare sopra sul verde pubblico non tagliato e tenuto malissimo, ma almeno quello condominiale?!

Non mi capacito che ad oggi sia ancora normale avere la concezione di buttare cartacce e rifiuti a terra. Amerò sempre Termoli ma mi spezza il cuore vederla soffrire così».