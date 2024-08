Lo spettacolo della Superluna illumina il cielo di Termoli

TERMOLI. Con le immagini scattate da Eliana Ronzullo immortalata la prima Superluna del 2024, che ha illuminato anche il cielo di Termoli, nella tarda serata di ieri, nonostante qualche velatura dovuta alle condizioni meteo, ma la vicinanza del satellite era tale da non subirne condizionamenti.

Un vero e proprio spettacolo della natura, prima di quattro "avvicinamenti" che la rendono più visibile e per questo ancora più suggestiva, in una notte di mezza estate.

Denominata "Superluna blu" o "Superluna dello Storione". Questa denominazione deriva da una tradizione anglosassone e si riferisce alla seconda Luna piena in un mese solare oppure, come in questo caso, alla terza Luna piena in una stagione che ne conta quattro, anziché le usuali tre. Denominata, invece, "Luna dello Storione" perché i nativi americani notavano un’enorme quantità di storioni, pesci d'acqua dolce, nel corso di questo evento.

La Luna si è trovata molto bassa sull’orizzonte, a una distanza di circa 361mila km dalla Terra.

