"Km di solidarietà": una cena solidale per sostenere le attività della Lilt

"Km di solidarietà": intervista a Milena Franchella (Lilt)

TERMOLI. Presentata ieri mattina, presso la sala consiliare, del Comune di Termoli “Km di Solidarietà” la cena di beneficenza presso la Misericordia, in un appuntamento di solidarietà che si terrà il prossimo 28 agosto.

Presenti tutti i rappresentanti delle associazioni che si prodigheranno per la riuscita della cena solidale, assieme al vice sindaco, Michele Barile.

Ancora una volta il Lions Club Termoli Tifernus , con il presidente Silvestro Belpulsi va incontro alle esigenze della Comunità perché “dove c’è un bisogno lì c’è un Lions”.





Infatti, presso la Misericordia, in un appuntamento di solidarietà con la Confraternita ormai consolidato da anni grazie al suo Governatore Romeo Faletra, a favore della Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) presidente dott.ssa Milena Franchella, che da anni – tra i tanti servizi svolti- accompagna e supporta i pazienti ed i loro parenti nelle cure oncologiche presso il nosocomio di Campobasso. Una esigenza stringente è costituita dalla necessità di avere a disposizione un veicolo multiposto efficiente e sicuro per espletare questo servizio, che sino ad ora è stato assicurato dai volontari che con autovetture comuni, ormai desuete, hanno accompagnato i pazienti presso la Radioterapia di Campobasso.

L’obiettivo è ambizioso perché prevede l’impegno di una spesa poco inferiore ai 40 mila euro. A tal fine, il Club termolese insieme ai Club Lions della zona B, aderenti all’iniziativa, e con il coinvolgimento della Fondazione Lions Clubs International L.C.I.F. , cercheranno di raggiungere l’ambita cifra per l’acquisto del mezzo di trasporto.

La cena solidale a base di pesce comprendendo un primo, un secondo, pane, acqua, vino e frutta, sarà resa possibile, grazie al sostegno gratuito di numerosi sponsor, dalla brigata dello Chef Nicola Vizzarri e dall’Associazione San Basso 7.0, il tutto allietato con della musica con il talentuoso sassofonista Alex Di Rocco.

Il Club Termoli Tifernus, sicuro del riscontro che darà la cittadinanza, è orgoglioso di questa iniziativa che mira a sostenere una No Profit locale, che svolge un’attività meritoria, considerato il supporto fornito contro il disagio logistico-economico che deve affrontare un paziente oncologico, già sottoposto al peso della malattia e del dolore spesso ad essa connesso.

Chi vorrà acquistare i biglietti o carnet potrà rivolgersi presso la tipografia All Print in via Montecarlo, oppure contattare direttamente i referenti del Club.