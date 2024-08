Crisi idrica e stop agli sprechi, l'ordinanza in vigore a Larino

LARINO. La comunità di Larino è tra quelle più bersagliate dalla crisi idrica, sovente diamo notizia delle interruzioni dell’erogazione, specie notturne.

Il sindaco Giuseppe Puchetti attraverso una ordinanza impone un uso responsabile dell’oro blu. «L’acqua è una risorsa sempre più importante e purtroppo sempre più limitata, è un bene prezioso, esauribile e difficilmente rigenerabile che deve essere salvaguardata ed è fondamentale risparmiarla ed utilizzarla in modo corretto ed opportuno; la stagione autunnale e quella invernale si sono caratterizzate per l’assenza di copiose piogge che avrebbero rigenerato i bacini idrici da cui scaturisce l’erogazione del servizio idrico per il nostro Comune. La stagione estiva comporta: una fisiologica riduzione di approvvigionamento idrico nei Comuni del nostro circondario; inevitabilmente un aumento dei consumi idrici e il relativo abbassamento della pressione idrica con conseguente maggiore possibilità di utilizzi impropri della risorsa idrica; considerato l’attuale stato di emergenza idrica dovuto all’andamento meteorologico contrassegnato da scarsità di precipitazioni; riteniamo necessario richiamare l’attenzione della cittadinanza al fine di disciplinare l’uso delle risorse idriche onde scongiurare il possibile verificarsi di situazioni di sovraccarico eccezionali degli impianti di sollevamento dell’acquedotto, con il conseguente aumento della possibilità che l’acqua non venga regolarmente fornita; avviare delle azioni tese a conseguire una riduzione dei consumi d’acqua, soprattutto di quelli improprie degli sprechi, mediante una corretta informazione alla popolazione e un attento controllo sul corretto utilizzo dell’acqua potabile. Richiamata la nota del 17.06.2024 dell’Azienda Molise Acque con la quale ha segnalato a tutti i Comuni interessati la necessità di attuare azioni finalizzate al contenimento dei consumi idrici in quanto si è registrato un aumento della richiesta idrica rispetto allo stesso periodo dell’anno 2023

Si ordina a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell’acqua fornita dall’acquedotto pubblico e di impiegare l’acqua fornita da pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari consentiti. Si vieta con effetto immediato e fino alla data del 30 settembre 2024: l’impiego di acqua potabile per le seguenti attività: irrigazione e annaffiatura orti, giardini e prati (utenti domestici); lavaggio di cortili e piazzali; lavaggio domestico di veicoli a motore o altri veicoli, moto e caravan; riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, fatte salve le utenze pubbliche; riempimento di piscine (utenti domestici) e per qualunque altro uso che non sia quello alimentare, sanitario e per l’igiene personale.

L’effettuazione delle attività è consentita solo in presenza e a fronte dell’utilizzo di pozzo privato adibito all’esercizio delle stesse attività; per le sole piscine è consentito altresì il riempimento delle stesse tramite fornitura di acqua da cisterne debitamente documentato. Si invita tutti i cittadini ad adottare tutti gli accorgimenti finalizzati al risparmio di acqua quali ad esempio: riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, eccetera; installare sui rubinetti dispositivi frangi-getto che, mescolando l’acqua con l’aria, consentono di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego; utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante; impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico; preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si insapona; non far scorrere in modo continuo l’acqua durante la quotidiana igiene personale.

L’inosservanza dei divieti della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.