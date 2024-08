«Gestori disponibili a rispettare le regole», partita la "missione" dell'assessore Cocomazzi

TERMOLI. Dalle parole ai fatti, partita l’azione “moralizzatrice” nei confronti dei gestori dei locali del centro su diffusione sonora e occupazione del suolo pubblico, al centro di una vivace polemica estiva e che ha visto uscire allo scoperto l’assessore Michele Cocomazzi. Domenica scorsa abbiamo pubblicato una ulteriore esortazione, che non è passata inosservata affatto, lo consideriamo uno stimolo utile alla causa, anche se qualcuno in maggioranza ha travisato i contenuti.

Non l’assessore Cocomazzi, che cordialmente, ci ha confermato oggi al telefono come abbia avuto incontri sul posto sia nel borgo antico che in piazza d’Ungheria, tra ieri e stamani, per confrontarsi coi titolari delle attività commerciali interessate, trovando anche disponibilità a una soluzione che rimetta in pari il giusto utilizzo degli spazi concessi. Non solo prevenzione, però, parallelamente, anche con documentazione fotografica, si è mossa la Polizia locale, che nei casi in cui si sarà bisogno ricorrerà alle sanzioni amministrative.

Dopodomani, giovedì, toccherà a un’altra zona del centro storico. Una “missione” di civiltà che è stata accolta di buon grado da coloro che da sempre rispettano le regole, sottolineando che «Finalmente il Comune affronta il problema della legalità nella gestione dei pubblici esercizi e lo vorranno fare con grande determinazione».