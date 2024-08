Sagra del pesce 2024: il programma della due giorni al porto di Termoli

TERMOLI. Torna nel prossimo week end la “Sagra del Pesce”, uno degli ultimi grandi eventi dell’Estate termolese, organizzati dall’amministrazione comunale di Termoli.

Un appuntamento atteso da residenti e turisti, due giorni per ritrovarsi al porto e degustare la classica frittura di paranza anticipata dalla “Pre sagra” chiamata, così come avviene già da diversi anni, a deliziare il palato di tutti i presenti con un menù tipico locale a base di pesce.

La Sagra del Pesce aprirà i battenti venerdì 23 agosto con la “Pre sagra”, gran finale invece sabato 24 agosto con la classica “Sagra del Pesce” scandita allo scoccare della mezzanotte dai fuochi pirotecnici che illumineranno a festa tutto il bacino portuale.

L’organizzazione è affidata alla Fachiro Srls e all’Associazione San Basso 7.0 in collaborazione con il Comune di Termoli, la Regione Molise, la Pro Loco di Termoli, Termoli Turistica e la Valtrigno Molise.

L’apertura della Sagra è fissata con la “Pre sagra” alle ore 19 di venerdì 23 agosto con un menù degustazione al costo di 17,50 euro che prevede Fusilli al sugo di cicale, pallotta di “Sciscillo”, gamberi al gratin, insalata di polpi, peperoni e pane.

Per allietare la serata sarà presente il Dj set di Alex Latino con musica e animazione mentre sarà possibile acquistare i biglietti per la serata in prevendita presso gli infopoint di Termoli Turistica (tel. 0875.631075).

Il giorno successivo, sabato 24 agosto, la “Sagra del Pesce” vera e propria così come tradizione vuole con la frittura di paranza. Biglietti in vendita a 10 euro e serata musicale affidata al dj set, pizzica e musica dal vivo di “Heimarmene”. Alle ore 24, invece, la chiusura dell’evento con i fuochi pirotecnici al Porto Turistico a cura del Comune di Termoli.