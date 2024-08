Se gli incivili non risparmiano nemmeno il parcheggio dell'ospedale San Timoteo

TERMOLI. È un vero e proprio braccio di ferro tra coloro che deturpano la città e chi lo denuncia, ma la breccia aperta nell'opinione pubblica in questa estate sta facendo germogliare un diffuso senso civico, di chi è stanco di assistere a comportamenti davvero assurdi. Le segnalazioni che ci pervengono sono molteplici, quella di cui ci occupiamo oggi è quasi lunare.

Persino nei pressi dell'ospedale San Timoteo si abbandonano rifiuti come se non ci fosse un domani, non solo le classiche buste, quanto inerti e calcinacci.

«Caro Direttore, mi unisco al dibattito di questi giorni sulla "tolleranza zero" in primis lanciando un messaggio all'amministrazione comunale di Termoli ed il messaggio è che la campagna elettorale sarebbe dovuta terminare ormai da qualche mese ....in un mondo normale questo sarebbe il tempo dei fatti!

E' sotto gli occhi di tutti che abbiamo più di un problema che impatta sulla vivibilità di questa splendida cittadina ma non saranno gli slogan e le affermazioni populiste a risolverli.

Ritorno al punto: "Tolleranza Zero!" Certo che andrebbe applicata perché di inciviltà ce n'è fin troppa e sarebbe ora che a misfatti corrispondessero sanzioni ma è altrettanto vero che per togliere forza alla cultura dell'inciviltà bisogna creare le giuste condizioni, offrire servizi, e togliere quegli infiniti alibi che alimentano i comportamenti degli incivili.

Prendiamo per esempio il fastidioso tema dei rifiuti. Le sembra normale che il parcheggio dell'Ospedale San Timoteo sia diventato una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere che vanno dai sacchetti che traboccano dai cestini o abbandonati lì vicino fino allo sversamento di calcinacci?

Le foto che allego sono di mercoledì mattina ma la situazione è così da una settimana; stiamo parlando dell'Ospedale, una struttura che dovrebbe essere la definizione stessa di igiene e salubrità.

Però non possiamo risolvere il problema semplicemente scaricando la colpa sugli incivili (che comunque restano inqualificabili ed ingiustificabili) perché lo spettacolo che si presentava era lo stesso dei giorni scorsi (ho le prove fotografiche) e allora, forse, ci sono anche altre responsabilità oltre a quelle degli incivili di cui non possiamo far finta di niente.

Faccio altresì notare che i cestini di raccolta presenti nel parcheggio dell'ospedale sono gli unici reperibili in zona il che significa che se dall'Ospedale voglio arrivare fino al centro, magari passeggiando con il cane, non trovo l'ombra di un raccoglitore per il conferimento dei rifiuti e ahimè trovare carte per terra o eiezioni di animali diventa più che una probabilità

Ecco, l'amministrazione comunale dovrebbe garantire un livello di servizi che alimenti i comportamenti virtuosi come per esempio vigilare presidiando in maniera più capillare il territorio monitorare e garantire la raccolta puntuale dei rifiuti, installare raccoglitori anche nelle zone periferiche, che non sono meno meritevoli di quelle centrali, e allora sì che si avrebbe la forza e la credibilità di parlare di Tolleranza zero fino a quel momento ho paura che rimarrà solo uno slogan».

