Verso il "Giubileo sacerdotale" del vescovo De Luca: «Un'invocazione di famiglia»

TERMOLI. Si avvicina il 50esimo anniversario ordinazione presbiterale del Vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Domenica 25 agosto 2025 alle 18.30 solenne concelebrazione eucaristica a Termoli.

Il Vescovo monsignor Gianfranco de Luca nasce ad Atri (TE), arcidiocesi di Teramo-Atri, l’11 settembre 1949; viene ordinato presbitero li 25 agosto 1974 nella concattedrale di Atri mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria da Mons. Abele Conigli, Vescovo di Teramo- Atri.

Il prossimo 25 agosto 2024 la Chiesa diocesana si appresta a vivere un momento di gioia e di festa attorno al Vescovo Gianfranco che festeggia e fa memoria del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

È l’occasione perché tutta la comunità cristiana della diocesi possa manifestare al proprio Pastore affetto e riconoscenza per il tenace e proficuo ministero che compie ormai da diciotto anni per il bene della diocesi con sollecitudine paterna, con intensa attività, per l’evangelizzazione, la formazione dei sacerdoti e dei fedeli e anche gestendo con notevole dispendio di energie una impegnativa situazione amministrativa.

Si vuole celebrare con grande gioia e ringraziare il Signore per questo giubileo sacerdotale, come Chiesa Diocesana rappresentata da tutte le sue componenti. una Chiesa che il Vescovo serve fin dall’inizio del suo ministero episcopale con amore, costruendo una fitta rete di relazioni umane e spirituali che hanno permesso alla stessa Chiesa di procedere sicura in questo nostro tempo ricco di fatiche ma anche di promesse.

Il giubileo sacerdotale è un’occasione propizia anzitutto per lodare e benedire il Signore per il dono immenso della vocazione e del sacerdozio, dono che va al di là di ogni merito e che si spiega solo come mistero dell’amore grande di Dio per coloro che Egli chiama a condividere l’Unico Sacerdozio di suo Figlio per la vita e il bene della Chiesa e dell’umanità.

Domenica 25 agosto 2024 si invita, pertanto, tutta la Diocesi a pregare per il vescovo Gianfranco perché attraverso un’invocazione unanime, “di famiglia”, riceva la benedizione dal Cielo.

In tutte le Sante Messe si aggiungerà questa intenzione nella preghiera dei fedeli: “Per il nostro Vescovo Gianfranco che oggi celebra il cinquantesimo di ordinazione sacerdotale: il Signore, che lo ha chiamato ad essere nostro Pastore, lo guidi e lo sostenga con la grazia del suo Spirito e gli doni la consolazione che deriva dalla preghiera del popolo santo di Dio che è stato affidato alle sue cure pastorali”.

La grazia di Cristo che è il più grande ed il più prezioso di tutti i doni, accompagni sempre il Vescovo Gianfranco. Tutti sono invitati a essere presenti il 25 agosto 2024 alla Solenne Concelebrazione alle ore 18.30 nella chiesa di San Francesco in Termoli.