#maipiùsognispezzati: una staffetta per la vita nel ricordo di Benedetta Di Stefano

TERMOLI. L'acqua è vita: un concetto che si estende e diventa profondamente solidale nel ricordo di Benedetta Di Stefano, a cui è dedicato il primo memorial "Swim4life", una staffetta a squadre di nuoto che l'otto settembre prossimo intenderà ricordarla a poco più di un anno dalla sua prematura scomparsa.

Lei era istruttrice di nuoto, lavorava coi piccoli, a cui dedicava sorrisi e passione. Un male incurabile tra i più subdoli, la leucemia, l'ha portata via dopo appena undici mesi, a soli 34 anni, il 28 luglio del 2023. Una ragazza piena di entusiasmo, residente a San Giuliano di Puglia, che si divideva tra l'impianto del paese e quello della piscina comunale di Termoli, con la Hidro Sport. La sorella Rosanna, volontaria Ail, realtà associativa che ha scoperto proprio a causa della malattia di Benedetta, ha voluto impegnarsi in prima persona in una raccolta fondi, con la collaborazione della Fin Molise, che mette a disposizione il centro federale intitolato ad "Antonio Casolino".

Una manifestazione voluta dalla famiglia e patrocinata proprio dalla delegazione Fin Molise, aperta alla partecipazione di squadre con 12 nuotatori, che si alterneranno ogni dieci minuti, per una nonstop di due ore. La somma delle distanze percorse determinerà i vincitori. Ci sarà anche la possibilità di donare contributi all'Ail, al di là della quota d'iscrizione. Un evento commemorativo che lega lo spirito nobile dello sport a quello della beneficenza, per non dimenticare figure come Benedetta, che alla formazione e alla disciplina natatoria hanno dedicato anni della propria esistenza.

#maipiùognispezzati l'hashtag lanciato nell'occasione, per una iniziativa che devolverà l'intero ricavato all'associazione "Libero Gianfagna", che rappresenta l'Ail in Molise.