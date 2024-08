Obblighi, divieti e prescrizioni: viabilità e sosta per la Sagra del Pesce

TERMOLI. A ogni manifestazione corrisponde un provvedimento che impone divieti e prescrizioni su soste e viabilità. Nel caso della Sagra del Pesce, che si terrà dopodomani e sabato 24 agosto, in vista delle migliaia di presenze attese sulla costa, dalle ore 12 alle ore 3, divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti ambulanti autorizzati, in via Aubry dall’intersezione col secondo corso-via Roma, fino all’intersezione con via Carlo del Croix-area demaniale; in via Carlo del Croix, dall’intersezione con via Belvedere, nel senso di marcia dei veicoli, fino all’intersezione con via Aubry; sul tratto demaniale di via del Porto.

Dalle ore 15 alle ore 3 sospensione temporanea della circolazione in direzione porto, ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti ambulanti autorizzati nonché dei residenti nel tratto di strada soggetto a limitazioni, dei veicoli dei disabili, dei veicoli di polizia, emergenza e soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza: in via Carlo del Croix, dall’intersezione con via Belvedere in direzione via del Porto; in via Aubry in entrambi i sensi di marcia; tratto demaniale via del Porto.

Sempre venerdì e sabato, dalle ore 19 a fine manifestazione, ad eccezione dei veicoli dei residenti e dei dimoranti nelle zone interdette alla circolazione diretti alle proprietà private laterali di rimessaggio ed alle aree di sosta riservate agli stessi, (parcheggi Piazza Sant’Antonio e zona portuale lato scala a chiocciola), dei veicoli di polizia, emergenza e soccorso, dei veicoli dei disabili e dei veicoli specificatamente autorizzati dagli organi di polizia stradale preposti alla vigilanza, in ordine ad oggettive ed urgenti esigenze accertate, la circolazione stradale sarà regolamentata come segue: il traffico veicolare percorrente corso F.lli Brigida in direzione via Roma sarà deviato all’altezza di corso Umberto I, eventuali veicoli in sosta nel tratto interessato saranno deviati all’altezza di via Frentana il traffico veicolare percorrente corso Vittorio Emanuele III in direzione via C. del Croix, sarà deviato in direzione corso Nazionale – via Abruzzi – via Dante – viale Trieste; il traffico veicolare precorrente la rotatoria di viale Marinai D’Italia, sarà deviato in direzione corso via Corsica/ via Rio Vivo; eventuali ulteriori provvedimenti verranno assunti in relazione alle esigenze viabilistiche dagli organi di Polizia Stradale a tutela della sicurezza dell’utenza della strada; la collocazione, in prossimità delle intersezioni ricadenti lungo il perimetro delle zone interessate dai provvedimenti viabilistici.