Santa Lucia ancora in avaria, arriva a Termoli la motonave "Isola di Vulcano"

TERMOLI. Come rende noto la pagina social Riserva Marina Isole Tremiti, non è stato ancora risolto il guasto meccanico a uno dei motori della motonave "Santa Lucia", che ha subito l'avaria nella mattinata dello scorso 16 agosto.

Per questa ragione, la compagnia Nlg ha fatto salpare dal Tirreno il traghetto "Isola di Vulcano", che approderà nella tarda nottata di oggi nel porto di Termoli ed entrerà in servizio nel prossimo fine settimana, per sostituire il catamarano Santa Lucia, con un motore in avaria da qualche giorno e utilizzato solo per il trasporto merci tra Termoli e le Isole Tremiti provocando polemiche per il presunto disservizio passeggeri.

«Per sopperire al disservizio, la NLG – Navigazione Libera del Golfo ha utilizzato la motonave Piccaso (per il solo solo trasporto passeggeri) innescando i mugugni di qualche operatore e passeggero: una emergenza verificatasi nella settimana di Ferragosto quando massimo è il flusso dei visitatori dell’arcipelago diomedeo. Ora il ricovero in Officina per il grande catamarano con il ritorno dell’Isola di Vulcano, imbarcazione gemella dell’Isola di Capraia che, per anni, ha fatto la spola con le coste molisane.

L’Isola di Vulcano, normalmente utilizzato sulla rotta Napoli-Ischia, in questo momento sta circumnavigando la Calabria e domani ormeggerà nel porto molisano».