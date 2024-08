Yacht resta incagliato nelle acque di Creta, l'intervento risolutore di Daniele Marinucci

TERMOLI. L’attenzione dell’opinione pubblica internazionale è tutta rivolta al naufragio al largo di Palermo del veliero con personaggi di rilievo del mondo finanziario, ma altre situazioni di rischio si manifestano in mare e stavolta in copertina finisce l’imprenditore marittimo termolese Daniele Marinucci, che si stava godendo un meritato periodo di vacanze nell’arcipelago delle isole Greche.

Marinucci si è reso protagonista di un gesto sempre presente nel campo della marineria, la piena solidarietà verso natanti e persone in difficoltà in mare, questa è una legge quella appunto del mare che non viene meno da parte di nessuno che solchi le acque.





Capita che cosi una imbarcazione che trasporta turisti in visita alle isole greche rimane arenata presso la spiaggia di Agios Nikolaos, a Creta.

Ecco che allora lo yacht su cui viaggiava Daniele con il suo equipaggio si avvicina al natante e con molta praticità, grazie alla sua decennale esperienza con pochi ma essenziali gesta aggancia l’imbarcazione piena di turisti, molti dei quali anche abbastanza spaventati. Con maestria riesce a disincagliare l’imbarcazione arenata e riportandola in acque navigabili, tutto questo salutato con grossi applausi e grida di giubilo da parte delle altre persone che hanno assistiti all’operazione portata a buon fine dal bravo lupo di mare Daniele Marinucci.