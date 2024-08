L'istituto Achille Pace promuove la didattica residenziale coi fondi ministeriali

TERMOLI. Parlare di scuola ad agosto non è una chimera, specie all'istituto comprensivo "Achille Pace", che quest'anno vedrà tornare i propri alunni in classe tre giorni prima degli altri, il 9 settembre.

In un periodo di crescente trasformazione digitale e innovazione educativa, l'Istituto Achille Pace di Termoli si distingue come pioniere nella formazione didattica avanzata, grazie all'iniziativa residenziale finanziata dai fondi del DM 66.

Questa attività rientra nell'ambito del Decreto di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche, in attuazione della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", parte integrante della Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU. Nella mattinata odierna, presso l'Hotel Il Casale di Colli del Tronto, si è tenuta la prima significativa sessione formativa delle tre previste, che ha visto coinvolti venti docenti dell'istituto, accompagnati dalla dirigente scolastica, Luana Occhionero.

Questo evento rappresenta un esempio di eccellenza e innovazione nel campo della didattica, con quattro edizioni diversificate appositamente pensate per i tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria. I percorsi formativi, condotti da esperti esterni della RIP Technology Provider, tra cui i formatori Valente, Ceci, Coppola e Di Celma, hanno avuto come obiettivo principale la promozione di metodologie didattiche innovative. Attraverso un approccio laboratoriale, questi percorsi mirano a garantire un impatto concreto sulle classi di appartenenza, con particolare attenzione allo sviluppo di attività Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e Steam (includendo le Arti) presso l'istituto.

