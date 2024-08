Sbarcati già quasi 35 quintali di prodotto ittico per la Sagra del Pesce

TERMOLI. “Le donne del porto”, c’è chi le chiama così, sono le signore che da due giorni stanno lavorano il pescato portato al mercato ittico per la preparazione dell’edizione 2024 della Sagra del Pesce, che avrà luogo domani e sabato e chiuderà il tradizionale trittico delle feste popolari agostane, nell’estate termolese, dopo San Basso e Ferragosto.

Sei le imbarcazioni che dalla notte tra lunedì e martedì sono in mare e rientreranno stasera per l’ultima volta, anzi, a dire il vero, ne sono rimaste cinque, poiché una dopo lo sbarco di mercoledì sera, ha deciso di restare agli ormeggi per motivi tecnici.

Nelle prime due tornate di pesca, sono state consegnate 1.139 cassette all’associazione San Basso 7.0, che cura questa fase di preparazione, pari a 3.473 chili, tutti rigorosamente controllati dai militari della Capitaneria di Porto, nel rispetto del protocollo dettato dalla deroga acquista dal Masaf, poiché è periodo di fermo biologico.

Cassette con esemplari di triglie, merluzzi, cicale di mare, gamberi, moscardini, le busbane per la frittura, calamari, totani e seppie.

Galleria fotografica